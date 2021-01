Governo: Nardella, Conte ter opportunità

‘Esecutivo unità nazionale mi sembra davvero l’ultima spiaggia’ , il sindaco Nardella commenta la crisi di governo

“Il Conte ter può essere una grande opportunità”, di “ricominciare sulla base di presupposti nuovi che può essere anche una maggioranza politica più allargata, più solida, perché noi sindaci abbiamo bisogno di risposte veloci, a partire dal Recovery fund, non possiamo perdere tempo”. Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella commentando la crisi di Governo.

Per Nardella per un Conte ter serve “una maggioranza solida che possa partire con presupposti nuovi visto che abbiamo di fronte un anno che sarà carico di sfide economiche, sociali, e non da ultimo molto incentrato sulla gestione dell’emergenza sanitaria come la distribuzione dei vaccini”. “Il Governo di unità nazionale mi sembra davvero l’ultima spiaggia – ha anche detto Nardella -. Quello che secondo me oggi è importante, visto che parliamo di Europa e Recovery fund, è avere un governo che sia al 100% europeista”. “Credo – ha concluso – che intorno al Conte ter possano ritrovarsi tutte le forze politiche riformiste ed europeiste proprio perché oggi c’è bisogno di un’intesa forte con l’Europa per fare tutte quelle opere necessarie alle nostre città ed i nostri cittadini. Quindi niente formule astratte da laboratorio chimico, da piccolo chimico, ma cose concrete, e se c’è un faro che può guidare a mio avviso il percorso di un governo Conte ter è proprio l’Europa”.