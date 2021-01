Apre consultorio giovani in Casa salute viale Morgagni

In Viale Morgagni apre consultorio giovani si rivolge anche a studenti e studentesse di Aou di Careggi

E’ aperto da oggi il nuovo Consultorio Giovani nella Casa della Salute di viale Morgagni, un servizio in più per i cittadini del Quartiere 5 che si rivolge anche agli studenti del Polo Universitario dell’Aou di Careggi.

Il nuovo consultorio giovani, spiega una nota, mette a disposizione dei ragazzi e delle ragazze, con un’età compresa tra i 14 e 24 anni un team multiprofessionale: ginecologo, ostetrica, assistente sociale, psicologo e se necessario altre figure professionali come ad esempio il pediatra, l’infermiere, il neuropsichiatra infantile, l’endocrinologo, il dietista, il sessuologo in collegamento con la rete dei servizi aziendali. In particolare sarà presente anche l’andrologo (come già avviene in altri consultori giovani) attraverso un rapporto di collaborazione con l’Aou di Careggi. Se necessario l’équipe multiprofessionale, sempre in raccordo con altri servizi sia territoriali (ad esempio servizio tossicodipendenze e salute mentale) sia ospedalieri, potrà assicurare ai giovani anche interventi di sostegno attraverso specifici percorsi percorsi assistenziali sanitari e/o socio sanitari. “L’Azienda sanitaria proprio in questo particolare momento di emergenza sanitaria ha voluto potenziare anche la rete dei servizi per i giovani – spiega la dottoressa Valeria Dubini, direttore dell’Area aziendale assistenza sanitaria territoriale e continuità e direttore della rete aziendale consultoriale – i quali stanno attraversando anche loro situazioni di difficoltà derivanti dalla pandemia: isolamento e povertà di relazioni sociali in primis. Riceviamo, in questo periodo, moltissime telefonate che rappresentano un segno di disagio e le richieste riguardano tutti gli aspetti”.