Gli ultimi appuntamenti di Amici della musica Firenze!

Ultimi appuntamenti della Stagione Concertistica degli Amici della Musica di Firenze; nei concerti di domenica 14 e lunedì 15 aprile alle 21, Lorenza Borrani propone al Saloncino della Pergola due programmi con i Quintetti di Mozart.

Nei concerti di domenica 14 e lunedì 15 aprile alle 21, Lorenza Borrani propone al Saloncino della Pergola due programmi con i Quintetti di Mozart. The Mozart Quintets Project, oltre alla Borrani vedrà sul palco Maia Cabeza al violino, Simone Jandl e Max Mandel alle viole, Luise Buchberger al violoncello e Alec Frank-Gemmill al corno (“sostiruito dal clarinetto di Lorenzo Coppola il 15 aprile). Ecco come Lorenza Borrani spiega cosa la affascina della musica di Mozart: “C’è una magia che la avvolge, che le dà quella lucentezza che forse solo Mozart riesce a dare. Però forse il lato che più mi attrae è la sua teatralità, il fatto che anche nella musica strumentale ci sia questo continuo riferimento all’opera, al gesto, all’aria, al recitativo… e che gli strumenti siano chiamati ora a cantare, ora a parlare, ora a danzare. C’è una varietà che si combina di battuta in battuta. Non si può nemmeno parlare di “sezioni” diverse: il carattere in questa musica cambia continuamente”.

Biglietti da 17 a 28 euro. Tutte le info e il programma completo della stagione su www.amicimusicafirenze.it.