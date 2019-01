Gli Uccelli di Alfred Hitchcock torna nelle sale in versione restaurata

Uno dei classici intramontabili di Alfred Hitchcock, ritorna sul grande schermo in edizione restaurata grazie alla Cineteca di Bologna nell’ambito del progetto “Il Cinema Ritrovato. Al cinema”

Si tratta du uno dei classici intramontabili del grande maestro del brivido, oggetto ibrido ed esemplare, misterioso nella sua perfezione cinematografica e nella sua audacia artistica. È un Hitchcock che usa le forme dell’arte pop con consapevolezza e ironia feroce, nutrendosi della loro potenza grafica e piegandole alla propria oscura visione. Un film senza precedenti e senza eguali, che ha influenzato tutto il cinema dei decenni a venire.

Per tutti coloro, e non sono pochi, che serbano memoria de Gli Uccelli come del più spaventoso di tutti i film, questa edizione restaurata del capolavoro di Hitchcock è imperdibile. L’ingannevole azzurro di Bodega Bay, i bagliori platino della chioma di Tippi Hedren, il pentagramma stridulo di quelle ali nere, sempre più numerose, sempre più minacciose; e poi solo loro, gli uccelli, divenuti l’unica cosa visibile, l’unica pensabile, l’unico destino. C’è chi ci ha visto un’allegoria della rivoluzione. O più cupamente, della condizione umana. Certo tocca corde profonde, se da cinquant’anni guardiamo con qualche apprensione ogni filo elettrico su cui i pennuti si dispongono in fila…

Lo trovate al Cinema Odeon di Firenze (originale con sottotitoli in italiano) Cinema Roma di Pistoia