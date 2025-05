www.controradio.it Gli effetti delle comunali sulle regionali in Toscana Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:01:33 Share Share Link Embed

Affermazione del centro sinistra che vince nella maggioranza delle città che sono andate al voto in questi giorni, da Genova a Ravenna. E vince dove si presenta unito, nella forma del campo largo. Che effetti avranno questi risultati sulla formazione della coalizione di centro sinistra per le prossime regionali in Toscana?

E’ chiaro che stiamo parlando di risultati parziali, in alcuni comuni dovremo vedere i ballottaggi. Ed è chiaro che stiamo parlando di comuni – Genova a parte – che con rispetto parlando definiremmo minori, da Assisi a Matera, da Taranto a Ravenna. Città importanti, ma non certo Roma, Milano o Napoli. Ed è vero anche che stiamo parlando di elezioni amministrative e non politiche, con tutte le peculiarissime dinamiche locali a condizionarne i risultati. Però. C’è un però. A destra stanno già correndo ai ripari, dopo la vittoria del centro sinistra alle amministrative dello scorso fine settimana, a Genova ed in altre città, dove pure ai ballottaggi è costretta ad inseguire il centro sinistra. E ci sono già tensioni, come tra la Meloni e Salvini sul ponte sullo Stretto. A sinistra si fa sempre la solita considerazione, ovvero “uniti si vince”. Una banalità, detta e ridetta mille volte, che però sembra quasi sempre funzionare. A fronte di un campo largo o addirittura larghissimo, il centro sinistra ha enormi possibilità in più di vincere. Peserà questo risultato sul percorso di costruzione della coalizione per le prossime elezioni regionali in Toscana? Certo che sì. Anzi sta già pesando. Il cosa – tenere insieme un campo largo – è chiaro a tutti. Il problema è il come. Italia Viva fa già parte della maggioranza in Regione. Ma tenere insieme Renzi e Avs con il M5s e il Pd non sarà semplicissimo. Già le tensioni tra schleiniani ed ex bonacciniani si fanno sentire nello stesso Pd. Se cadranno la politica dei veti e le pretese di autosufficienza, il centro sinistra in Toscana ha già ampiamente ri-vinto. Ma su quale programma, in merito alle questioni che dividono. Amministrative a parte, è questa la sfida.