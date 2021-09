GKN: Todde e Conte ai cancelli per parlare con i lavoratori

In attesa di convocare il tavolo di crisi sulla situazione dei 422 lavoratori della Gkn di Campi Bisenzio il viceministro allo sviluppo economico Alessandra Todde e il leader del M5S Giuseppe Conte , incontreranno in tarda mattinata, dopo le 12, i lavoratori in presidio permanente, da circa 3 mesi, davanti ai cancelli della fabbrica.

La vertenza GKN è a un punto critico: nel tavolo di fine agosto, l’azienda ha confermato di fatto la procedura di licenziamento dei lavoratori. Nel corso dell’incontro di Todde e Conte con i lavoratori si parlerà probabilmente anche del prossimo dl delocalizzazioni. Sull’atteggiamento dell’azienda la Fiom ha presentato intanto al tribunale di Firenze un ricorso per attività antisindacale per aver chiuso senza preavviso il sito di Campi. La decisione dei giudici dovrebbe arrivare a giorni.

Sarà nel complesso una gornata toscana per il presidente del Movimento 5 Stelle , Giuseppe Conte: l’ex premier è in mattinata a Grosseto, per un’iniziativa a sostegno del candidato sindaco del centrosinistra Leonardo Culicchi, mentre alle 13 sarà a Sesto Fiorentino (Firenze) per sostenere il candidato a sindaco del M5s Giovanni Policastro. Nel pomeriggio il presidente del M5s sarà a Montevarchi (ore 16) e a Sansepolcro (ore 18) per altre iniziative elettorali legate alle Comunali.

Conte è intervenuto intanto sui temi di politica nazionale. “Questo governo è nato per due obiettivi: completare la campagna vaccinale e mettere in sicurezza il Paese, e per avviare una buona attuazione del Pnrr: una forza politica che ha accettato di partecipare a questo governo e tradisce una di queste due missioni è una forza politica che prende in giro il suo elettorato, non ha idee chiare, e non fa bene al Paese”. ha detto Conte, presidente del in merito alle frizioni nella maggioranza sul Green pass. “Credo che una forza politica che assume una responsabilità di governo debba essere conseguente”, ha proseguito Conte, in una iniziativa elettorale stamani a Grosseto.