Gkn, RSU: “stabilimento ceduto già a marzo’

Lo stabilimento ex Gkn sarebbe stato venduto il 12 marzo scorso da Qf Spa in liquidazione a due società, Tuscany Industry Srl (Ti) e Sviluppo Immobiliare Toscana Srl (Sit)”: è quanto afferma in una nota la Rsu ex Gkn. QF: “operazione fatta per far fronte al pagamento dei lavoratori dipendenti”

Che le cose andassero in questo modo la RSU lo aveva paventato da tempo. ora lo mette nero su bianco in un comunicato con ‘nomi e cognomi’. Lo stabilimento ex Gkn sarebbe stato venduto il 12 marzo scorso da Qf Spa in liquidazione a due società, Tuscany Industry Srl (Ti) e Sviluppo Immobiliare Toscana Srl (Sit)”: è quanto afferma in una nota la Rsu ex Gkn.

Per le RSU ex GKN “numerose evidenze suggeriscono una potenziale commistione tra questi soggetti e la stessa proprietà di Qf”.

“Avevamo previsto tutto e ora ne abbiamo l’ufficialità: la partita è stata probabilmente sin dall’inizio immobiliare ed è per questo che non comincia mai la discussione sulla reindustrializzazione” aggiungono le RSU ex GKN.

Per la Rsu “se si tratta di un raggiro, coinvolge veramente tutti: lavoratori, territorio, Campi Bisenzio, Firenze, Toscana ma anche potenzialmente istituzioni e Tribunale del Lavoro. Non sappiamo, ad esempio, a che titolo oggi il liquidatore di Qf parli dello stabilimento o vi abbia acceduto finora, in alcuni casi addirittura coinvolgendo le forze dell’ordine”.

Dunque, conclude la nota, “non ci sono più scuse. Si paghi subito tutto il dovuto ai lavoratori, si paghino, immediatamente gli stipendi e Comune e Regione intervengano per sottrarre l’area a potenziali logiche speculative”

“L’operazione stigmatizzata dalla Rsu nel comunicato stampa odierno è stata eseguita, con atto pubblico e in una logica ‘infragruppo’, al fine di reperire le risorse finanziarie necessarie per permettere alla Qf di far fronte al pagamento integrale degli emolumenti maturati e maturandi dai lavoratori dipendenti”. Lo spiega in una nota la società Qf Spa in liquidazione, a proposito della vendita dello stabilimento ex Gkn di Campi Bisenzio (Firenze) a Tuscany Industry Srl (Ti) e Sviluppo Immobiliare Toscana Srl (Sit).

“Il ricavato di tale operazione ha già consentito e sta consentendo il pagamento di emolumenti scaduti nella misura di circa 4 milioni di euro”, sostiene la società secondo cui “l’operazione ‘infragruppo’, stante lo stato di occupazione che impedisce alla società di essere finanziata dal sistema bancario, permetterà alla Qf di recuperare le risorse necessarie a pagare tutto il dovuto, restando ferma la imprescindibile destinazione a sviluppo industriale dell’insediamento produttivo. Inoltre, rimane la disponibilità della società a fornire un sito produttivo alla cooperativa per il suo piano industriale nei termini che verranno discussi con la Regione e le Parti già a partire da domani pomeriggio”.