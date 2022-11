Gkn: Collettivo “lunedì inizia lo svuotamento dello stabilimento”. Annuncio per mail di Qf

Gkn – “Alla fine è arrivato l’attacco più duro e frontale che questo presidio ha subito dal 9 luglio 2021. Con una mail venerdì alle h 15.55 l’azienda ha comunicato l’arrivo dei camion lunedì mattina alle 8.00 per quello che è, a nostro parere, a tutti gli effetti l’inizio dello svuotamento dello stabilimento… “ Questo uno stralcio della comunicazione del Collettivo di Fabbrica della Gkn sui social in cui rende noto che Qf spa ha comunicato l’avvio dell’attivita’ dello smobilizzo di materiali dalla fabbrica di Campi Bisenzio. E’ quanto si apprende anche da una nota della Fiom-Cgil. Nessun annuncio del genere, lamenta il sindacato, era stato fatto da Qf al Comitato di vigilanza e proposta svolto lo scorso 2 novembre, e nemmeno giovedì al Mise. “Questa forzatura – accusa il Collettivo di Fabbrica – avviene perche’ l’azienda non ha in mano nulla. Non ha la cassa integrazione approvata dall’Inps, non ha nessun piano industriale, non ha brevetti, non ha consorzi, veri o presunti, non ha accordi commerciali, non ha probabilmente una linea di credito approvata dalle Banche per gli investimenti, non ha credibilita’, ha venduto fumo e chiacchiere per dieci mesi, ha disatteso l’accordo quadro e puo’ quindi usare solo la forza della provocazione, in spregio ad un intero territorio”.

Il sindacato in una nota, definisce il passo della società guidata da Francesco Borgomeo “l’ennesima azione che tende a non affrontare i reali problemi della vertenza, nel tentativo di creare ulteriori tensioni nei confronti di tutti i soggetti impegnati a trovare una soluzione per il rilancio industriale del sito e dei lavoratori, che sono in una condizione di forte preoccupazione poiché, da ormai oltre 12 mesi, non vedono prospettive per il loro futuro lavorativo”.

“Si tratta dei lavori preparatori per rimuovere rottami e rifiuti che da 10 mesi l’azienda non e’ riuscita finora a far uscire. Solo e soltanto rottami e rifiuti, materiale con codice rifiuto”. E’ quanto precisa in una nota la proprieta’ Qf spa, annunciato per lunedi’ 7 novembre. L’operazione, secondo quanto si legge nella e-mail inviata oggi alle Rsu dalla direzione aziendale Qf per comunicarne l’avvio, ha una durata prevista di circa tre settimane.

Intanto oggi pomeriggio ore 14, Piazza Garibaldi a Napoli, partirà il Corteo nazionale “Insorgiamo” con l’adesione dei disoccupati del movimento di lotta 7 novembre, gli attivisti per il clima di Fridays for Future, il collettivo di Fabbrica ex Gkn, collettivi studenteschi e anti Terra dei Fuochi.