🎧 Next Generation Fest: Von Der Leyen, “Voglio Europa per i giovani e dei giovani”

Next Generation Fest: “Voglio un’Europa per i giovani”, e anche “un’Europa dei giovani”. Lo ha affermato Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, in un videomessaggio inviato all’iniziativa Next Generation Fest in corso a Firenze.

“E’ per questo motivo – ha aggiunto – ad esempio, che abbiamo chiamato il nostro programma di ripresa Next Generation Eu. Perché trasformerà l’economia dell’Europa per la vostra generazione”. Rivolgendosi ai giovani, von der Leyen ha detto che “la vostra generazione è una costante fonte di ispirazione per me. E’ una generazione di sognatori, ma anche di creatori. Ogni giorno, spingete i nostri governi ad essere più coraggiosi nella loro azione contro il cambiamento climatico. Durante la pandemia, avete rinunciato a così tanto per mantenere al sicuro le persone più fragili. E oggi state dimostrando una grande solidarietà con l’Ucraina. Ad esempio, accogliendo gli studenti ucraini nelle vostre scuole e università . Quando vedete ingiustizie nel mondo, quando vedete qualcosa che non funziona, non vi lamentate, agite e fate sempre qualcosa per cambiare le cose”.

Il Next Generation Fest in corso al teatro del Maggio è il primo festival dedicato alla Generazione Z organizzato da Regione Toscana e da Giovanisì. Temi chiave dell’evento: Europa, innovazione, digitale, sostenibilità , creatività , inclusione e cittadinanza. Tra i saluti, la mattina quelli inviati dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e dalla vicepresidente del Parlamento Europeo, Pina Picierno: proiettati subito dopo l’intervento del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Tra i saluti istituzionali anche quelli di Marija Gabriel, Commissaria europea per l’innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e la gioventù (ore 17.40 circa). Tra le novità del programma la consegna di riconoscimenti, a personalità che, si spiega dalla Regione, “sono esempio e modello positivo di cittadinanza nel presente del nostro Paese” e che si alterneranno sul palco del Next generation fest: tra i destinari Brunello Cucinelli, Stefano Massini, Teresa Fornaro, Davide Dattoli, Eugenio in Via di Gioia, Ambra Sabatini, Matteo Romano, Tommy Cassi e Paolo Bonolis, Luis Sal e Ariete.

Il festival vedrà alternarsi sul palco “decine di talent – spiega sempre la Regione – tra youtuber, creator, musicisti, sportivi, imprenditori, startupper. A condurre ci saranno Veronica Maffei, Nicolò De Devitiis e il duo di attori comici I Sansoni”.