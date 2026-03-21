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Giustizia: referendum, il voto. Info su modalità e orari

By Redazione
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Giustizia: referendum, il voto. Info su modalità e orari
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Si torna alle urne domenica 22 e lunedì 23 marzo per il referendum confermativo sul testo della legge costituzionale, già approvato dal Parlamento, che modifica le norme sull’organizzazione della giustizia: “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”.

Le operazioni di voto si svolgeranno nella giornata di domenica 22 marzo, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì 23 marzo 2026, dalle ore 7 alle ore 15. Possono votare tutti coloro che sono iscritti nelle liste elettorali esibendo la tessera elettorale e un documento di identità valido rilasciato da un’Amministrazione pubblica purché munito di fotografia (es. patente di guida, passaporto).
Presso l’Ufficio Elettorale del proprio Comune è possibile ottenere il rilascio immediato, senza prenotazione, di una nuova tessera in caso di esaurimento degli spazi disponibili, smarrimento o furto. In caso di furto è necessario presentare la denuncia alle autorità di Pubblica Sicurezza.L’Ufficio Elettorale di Firenze è situato in Viale Guidoni 174. La riforma prevede l’istituzione di due Consigli Superiori della Magistratura, uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri, l’estrazione a sorte dei loro componenti e la creazione di un’Alta Corte disciplinare per i soli magistrati ordinari. Il voto si esprime tracciando un segno sul Sì se favorevoli all’approvazione del testo di legge, oppure sul No se contrari. Trattandosi di un referendum confermativo, non è previsto alcun quorum di partecipazione, vince la maggioranza dei voti validi: in caso di vittoria del Sì la legge entra in vigore, mentre in caso di vittoria del No la proposta decade. Tutte le informazioni sul sito del ministero dell’Interno.

 

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