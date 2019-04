Giovanni Guidi “Avec le temps” martedì 30 aprile Teatro Vinci (Firenze)

Empoli Jazz, Music Pool e Network Sonoro presentano: International Jazz Day. Martedì 30 aprile 2019, ore 21.15 Teatro di Vinci Giovanni Guidi

In occasione dell’International Jazz Day, anche in Toscana si svolgeranno le iniziative di UNESCO nate per promuovere la musica quale linguaggio universale, strumento di pace, cultura e integrazione fra popoli. La volontà nel sostenere i diversi incontri in tutta Italia, è quella di diffondere e promuovere l’integrazione sociale e il tema della diversità culturale: la musica si conferma trait d’union tra la civiltà ed etnie, abbattendo le differenze e valorizzando le rispettive peculiarità e tratti distintivi. In un anno speciale dedicato ai 500 anni dalla morte di Leonardo, nel teatro di Vinci il 30 aprile, un concerto che presenta il nuovo progetto di Giovanni Guidi, “Avec Le Temps”.

Nel Novembre 2017 Guidi si è recato in studio per registrare un nuovo album per la prestigiosa etichetta bavarese ECM, insieme allo straordinario Francesco Bearzatti al sax tenore e al clarinetto (uno dei sassofonisti di punta del giovane jazz italiano), al guru della chitarra Roberto Cecchetto, alla nuova star mondiale del contrabbasso Thomas Morgan ed al fedele compagno di tante avventure, il batterista portoghese Joao Lobo.

“Avec Le Temps” è il nuovo progetto di Giovanni Guidi. Come l’omonimo disco, uscito nel 2019, si muove lungo coordinate artistiche che suscitano un impatto immediato, con particolare enfasi sul personalissimo aspetto melodico e lirico, ma che non disdegna ampie digressioni in territori più imprevedibili e meno esplorati. Il disco è dedicato al grande cantautore francese Leo Ferrè, vissuto a lungo in Toscana. Suo è il brano “Avec Le Temps”, che è uno dei più toccanti ed anche più famosi del suo repertorio.

INFO /Posto unico €12/10 + d.p.