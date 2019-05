GiovaniSì alle Murate per fare conoscere le opportunità

Fa tappa a Firenze, alle Murate, il prossimo 30 maggio, il tour di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per aiutare i giovani a rendersi autonomi mettendo a disposizione una serie di misure: dai tirocini o borse per volare in un altro paese dell’Europa ed accrescere le proprie capacità professionali agli aiuti per creare start up innovative o voucher per giovani professionisti da impiegare in corsi di formazione, mettere su il proprio ufficio in uno spazio di lavoro condiviso, assegni di ricerca per continuare a studiare. Oppure il servizio civile regionale.

Proprio per far conoscere queste opportunità è stato organizzato il tour che giovedì prossimo, farà la sua 14/a tappa nel capoluogo toscano, dalle 18 alle 19.30 al Caffè letterario delle Murate.

A raccontare alcune delle storie possibili degli oltre 298 mila beneficiari, in nove anni, del progetto regionale saranno Vincenzo e Antonella, che hanno svolto tre diversi tipi di tirocinio, Andrea e Leonardo che, da giovani professionisti, hanno usufruito il primo di un voucher di formazione e il secondo un aiuto per creare una start up. Gian Marco se ne è andato in Danimarca per accrescere le proprie competenze di lavoratore, Giulia ha affittato, grazie alla Regione, uno spazio in un coworking; Alessia ha fatto lo stesso ed utilizzato anche l”opportunità di frequentare un master, un po” come Laura, assegnista di ricerca in scienze biomediche, o Bernardo, che dopo la laurea in comunicazione ha seguito un corso Its in marketing per il turismo e le attività culturali.

Giacomo invece ha svolto i dieci mesi di servizio civile regionale presso il Centro internazionali Studenti Giorgio La Pira. Durante l’incontro lo staff Giovanisì illustrerà tutte le opportunità e le misure inserite nel progetto regionale, con altre storie tratte dal blog di storytelling, Accenti, di Giovanisì. L’ingresso è libero, consigliata però l’iscrizione su Evenbrite.