Apuane: escursionista viene morso da serpente, soccorso da Sast

Il soccorso alpino e speleologico toscano (Sast) è intervenuto oggi sul monte Pisanino per soccorrere un escursionista morso da serpente.

L’uomo, originario di Lucca, è stato morso alla mano destra da un serpente ed ha provveduto da solo ad allertare i soccorsi. Sul posto, nonostante le nuvole presenti in quota, si è diretto l’elicottero Pegaso Uno con a bordo i soccorritori, e provveduto al recupero dell’uomo che è stato trasportato in ospedale. Il Sast è intervenuto oggi anche al Pizzo d’Uccello, sulle Alpi Apuane per raggiungere un’escursionista che si è infortunata ad una caviglia.