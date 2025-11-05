Giovane scomparsa a Montalcino, ritrovata nel bosco

È stata ritrovata Viktoria Peroni, la 20enne scomparsa da ieri a Montalcino (Siena) e per cui si sono attivate intense ricerche. Secondo quanto si apprende la giovane è stata ritrovata in una zona boschiva. Sono in corso gli accertamenti medici per capirne le condizioni di salute.

L’unica traccia sono stati gli occhiali, perduti nei pressi della sua abitazione nel centro storico di Montalcino, vicino Siena. Poi per oltre 24 ore non si è saputo più niente di Viktoria Peroni, 20enne, nata in Russia, ma da tempo residente con la famiglia nel paese noto per il Brunello. Stasera è stata ritrovata in un bosco a pochi chilometri di distanza. Dai primi accertamenti medici risulta in buone condizioni di salute. E’ stata individuata quando l’avrebbe vista un abitante.

Nel pomeriggio c’è stato un vertice delle forze dell’ordine, coordinato dal prefetto di Siena Valerio Massimo Romeo. Viktoria sarebbe uscita da casa senza cellulare intorno all’ora di pranzo del 4 novembre. Le ricerche, inizialmente concentrate in un bosco vicino, si erano espanse per raggio d’azione. Droni a infrarossi e cani molecolari hanno supportato i vigili del fuoco, i volontari, le forze dell’ordine. Tra le ipotesi, non è stato escluso l’allontanamento con il coinvolgimento di terze persone o su mezzi pubblici.

Al termine della riunione il sindaco Silvio Franceschelli aveva detto che “le ricerche continueranno senza sosta e su più fronti, sia sul piano operativo, con volontari, cani, droni e ogni mezzo disponibile, sia sul piano investigativo, per seguire eventuali altre piste che si stanno aprendo”. Franceschelli aveva confermato che sul fronte delle indagini erano state fatte verifiche sugli strumenti elettronici di Viktoria e l’analisi di immagini di telecamere. In particolare “una telecamera potrebbe aver ripreso qualcosa nei momenti immediatamente successivi all’allontanamento, ma si tratta di immagini risalenti alle prime fasi della scomparsa”. E forse le immagini sono state utili. “Ogni pista resta aperta – aveva aggiunto -, non possiamo dire che la ragazza si trovi ancora nella zona: potrebbe essersi mossa, è una ragazza agile, brillante, capace di muoversi con autonomia”. Ma poi c’è stato il lieto fine. Il bosco dove è finita la 20enne ha una macchia fitta, una vegetazione impenetrabile ed è facile anche perdersi. Il Comune aveva lanciato un appello: Viktoria “si è allontanata da casa senza cellulare; è alta 170 cm, indossa pantaloni grigi, zainetto beige, giacca nera corta con cappuccio, sneakers nere con suola bianca; i capelli sono castani chiari, a caschetto fino alle spalle, occhi celesti”. Quando i genitori non l’hanno vista rientrare il 4 novembre ed erano passate già delle ore hanno dato l’allarme alle forze dell’ordine.