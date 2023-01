Giorno della Memoria a Firenze, il calendario delle iniziative per il 27 gennaio

Firenze, la celebrazione del ‘Giorno della Memoria’ passerà anche dalla stazione di Santa Maria Novella. Dal binario 16, il 9 novembre 1943, partirono i convogli piombati con i prigionieri ebrei: oltre 300 quelli fiorentini, diretti nei lager nazisti. Alle 9 del 27 Gennaio, anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, il sindaco Dario Nardella e l’assessora alla cultura della memoria Maria Federica Giuliani porteranno una corona di alloro un monumento che ricorda questa tragedia.

“La Memoria contro l’indifferenza”. L’edizione 2023 del Meeting della Memoria della Regione Toscana, in programma domani 27 Gennaio al Cinema La Compagnia di Firenze (via Cavour 50/r), ha un titolo che rinnova un impegno istituzionale lungo ormai venti anni e raccoglie i timori di Liliana Segre sul rischio di oblio della Shoah e dei piani di sterminio nazifascisti contro interi gruppi di esseri umani. Nel Giorno della Memoria, dalle 9.15, migliaia di studentesse e studenti gremiranno la sala e si collegheranno dalle loro classi. Circa 450 saranno le ragazze e i ragazzi che giungeranno per l’evento: dall’Ipsseoa “Saffi”, dall’Istituto Tecnico Agrario, dai licei “Michelangiolo” e “Machiavelli” di Firenze; dal Ferraris di Empoli e dall’Iis Chini di Borgo San Lorenzo; dal Cicognini e dall’Iisp Dagomari di Prato; dal “Duca di Aosta” di Pistoia; dal liceo Montale e dall’Iti Marconi di Pontedera; dalla sede di Montepulciano dell’Iis Valdichiana e dall’Iss Roncalli di Poggibonsi. Mentre in oltre 6000 seguiranno in streaming da circa 400 classi delle scuole superiori di secondo grado di tutta la Toscana.

Le biblioteche comunali celebrano il Giorno della memoria con incontri, presentazioni di libri e proposte di lettura. E nella giornata del 27 gennaio sono in programma speciali visite tematiche condotte dai mediatori MUS.E al Museo Novecento e a MAD Murate Art District.

Venerdì 27 gennaio alle ore 17 in sala Conferenze Sibilla Aleramo, edizione speciale del Premio Ceppo per l’Infanzia e l’Adolescenza 2023 per il Giorno della memoria. Attribuzione del Premio Ceppo a Anna Sarfatti e Wlodek Goldkorn. I due autori presenteranno le due Ceppo ragazzi Lectures, quella Wlodek Goldkorn dal titolo “Far capire ai ragazzi le istanze della rivolta” e quella di Anna Sarfatti “Dialogare con l’anima adulta dei bambini”. Ci sarà la presentazione dei libri pubblicati da Giunti Editore “Il nido del tempo” di Anna Sarfatti e la nuova edizione del “Diario” di Anne Frank a cura di Franco Paris, prefazioni di Wlodek Goldkorn e Anna Sarfatti. Parteciperanno gli scrittori Anna Sarfatti e Wlodek Goldkorn, Franco Paris, curatore del “Diario” di Anne Frank, l’assessora Giuliani, il presidente del Consiglio Regionale della Toscana Antonio Mazzeo, Beatrice Fini, direttrice editoriale ragazzi e young adults di Giunti Editore; Filiberto Segatto giurato del Premio Ceppo; Ilaria Tagliaferri, Direttrice rivista “Liber”, coordinerà Paolo Fabrizio Iacuzzi, Presidente del Premio Internazionale Ceppo. L’iniziativa è in collaborazione con Giunti Editore.

Sabato 28 gennaio alle ore 11 nella sala Storica Dino Campana la presentazione del libro “Il campione e la bambina“ di Paolo Mirti. Interverranno Maria Federica Giuliani, assessora cultura della memoria e della legalità del Comune di Firenze, Maurizio Bresci, Presidente Associazione Amici del Museo del ciclismo Gino Bartali.

Alla Biblioteca Mario Luzi venerdì 27 gennaio alle ore 17 la presentazione del libro di Nicola Coccia “La strage al Masso delle Fate. Ottone Rosai, Bogardo Buricchi ed Enzo Faraoni dal 1933 alla Liberazione di Firenze” (ETS, 2021) con Marcello Lazzerini, già giornalista Rai e autore della Compagnia delle Seggiole. La partecipazione è gratuita ed è consigliata la prenotazione, telefonando allo 055669229 o venendo in biblioteca o scrivendo a [email protected]

Alla BiblioteCaNova Isolotto venerdì 27 gennaio alle ore 15.30 i ncontro con l’autore Marco Magnone, presentazione e discussione con i gruppi di lettura del suo libro “La Guerra di Celeste” (Mondadori ragazzi). Porterà i aluti istituzionali Mirko Dormentoni, presidente del Quartiere 4. Attività per ragazzi da 11 a 18 anni e adulti a cura della libreria per ragazzi Farollo e Falpalà. Per informazioni 055710834

Alla Biblioteca Filippo Buonarroti venerdì 27 gennaio alle ore 17 presentazione del libro di Elisabetta Pucci “E la civetta cantò. Eccidio del Padule di Fucecchio 23 agosto 1944” (Ibiskos Ulivieri, 2020) con interventi di Sabrina Moscardini, presidentessa del Centro d’Arte Modigliani di Scandicci, Roberto Cellini, già Presidente del Centro d’Arte Modigliani di Scandicci; Cecilia Ciaschi, cantante; Carlo Ciappi, lettore. La partecipazione è gratuita, consigliata la prenotazione, fino a esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 055432506 o scrivere a [email protected]

Le biblioteche comunali hanno messo a punto anche dei consigli di lettura in occasione del Giorno della Memoria. Tutte le info su https://cultura.comune.fi.it/dalle-redazioni/giorno-della-memoria-2023

Il 27 gennaio sono in programma speciali visite tematiche condotte dai mediatori MUS.E al Museo Novecento e a MAD Murate Art District.

Alle ore 15 e alle 16 si svolgeranno due visite guidate gratuite all’interno di MAD Murate Art District, negli ambienti dell’ex carcere, compresa la cosiddetta sezione del Carcere Duro, l’area di detenzione più severa della prigione otto-novecentesca, dove furono rinchiusi tra gli altri Carlo Ludovico Ragghianti, Carlo Levi e Gaetano Salvemini. Il luogo resta nel cuore di Firenze come documento vivo e tangibile, testimonianza di coloro che hanno vissuto in prima persona questo capitolo della storia. L’ex carcere, oggi importante centro cittadino di produzione di arte contemporanea, assume un significato particolare per il Giorno della Memoria: le Murate, infatti, nel ‘44 furono il luogo di raccolta per numerosi deportati prima della partenza verso i campi di sterminio. Alle ore 16 e alle 17 invece, presso il Museo Novecento, sarà possibile partecipare a due visite tematiche centrate sulla collezione permanente del museo. In particolare, il percorso si focalizzerà su alcuni artisti presenti in collezione – coinvolti nelle persecuzioni o attivi contro gli orrori del periodo, come Mario Mafai, Carlo Levi e Renato Guttuso – e dedicare un’attenzione speciale al collezionista Alberto Della Ragione, che ebbe un ruolo di primo piano nel proteggere e tutelare gli artisti e le loro opere in quegli anni.

Il 27 gennaio alle ore 18 il Museo Novecento presenterà un appuntamento speciale con la cantautrice, autrice e interprete Letizia Fuochi, che sarà protagonista della performance “Neve di carta – il Canto della Memoria”, accompagnata dal chitarrista Francesco Frank Cusumano.