Controradio News ore 7.25 – 27 gennaio 2023

Controradio news – ‘La Memoria contro l’indifferenza è il titolo dell’edizione 2023 del Meeting della Regione Toscana, in programma oggi 27 gennaio al Cinema La Compagnia di Firenze che raccoglie i timori di Liliana Segre sul rischio di oblio della Shoah e dei piani di sterminio nazifascisti. Nel Giorno della Memoria, dalle 9.15, migliaia di studentesse e studenti partecipano in sala e collegati dalle loro classi. Sul palco tra gli altri Tatiana Bucci, deportata ad Auschwitz a sei anni assieme alla sorella Andra, e Lidia Maksymowicz, la ‘bambina che non sapeva odiare’, sfuggita agli esperimenti di Mengele. Il Meeting si concluderà intorno alle ore 12.30. L’edizione 2023 è in collaborazione con Fondazione Museo della Deportazione e Resistenza – Luoghi della Memoria Toscana, Inaf Osservatorio astrofisico di Arcetri, Ufficio scolastico regionale della Toscana e Fondazione Sistema Toscana, nell’ambito di Giovani Sì.

***Giornata della memoria suControradio: testimonianze, storie, racconti, riflessioni, interviste e contributi per non dimenticare sulle nostre frequenze e sui nostri canali social a partire da Newsline e in tutti i nostri spazi informativi.

Controradio news – Un’allevatrice di cani è stata trovata morta sull’Appennino nella neve, a 5 km dall’abitato più vicino, Badia Tedalda. Il corpo era in un sentiero isolato. Secondo accertamenti incaricati dalla procura di Arezzo è stata colpita da un attacco cardiaco, quasi sicuramente causato dal freddo. La vittima, Cristiana Gugu, 50 anni, viveva da tempo nell’oasi della Cocchiola. Abitava da sola in una casetta di legno nel bosco. Trovati morti i tre cani che la seguivano, salvi quelli rimasti nel suo allevamento.

Controradio news – In Toscana all’inizio del 2023 ci sono 180mila famiglie in disagio abitativo. Secondo i dati presentati a Firenze da Cgil e Sunia, se nel 2022 gli sfratti pendenti erano stati circa 5.000, per il 2023 si stima una crescita di almeno il 30%, tra crisi economica, energetica, salariale e il taglio dei contributi affitto. In Toscana c’è uno sfratto ogni 1.752 famiglie, dato maggiore rispetto a quello nazionale.

Controradio news – Continuano a Firenze gli incentivi rivolti a privati e imprese per la rottamazione delle auto più inquinanti (diesel fino a euro 5) e l’acquisto di un veicolo a basso impatto ambientale (elettrico, ibrido o a gas): il bando, pubblicato a settembre scorso e chiuso a fine anno, è stato ora riaperto fino al 30 giugno di quest’anno. Previsto un nuovo termine per la rendicontazione, il 31 ottobre, del quale potranno beneficiare anche i richiedenti che hanno presentato già la domanda e che stanno ancora attendendo l’arrivo del mezzo acquistato. Finora sono stati oltre 100 i fiorentini che hanno fatto richiesta.

Controradio news – L’amore per la pasta e un focus sugli amari: sono due dei temi chiave della 16ma edizione Taste, il salone organizzato da Pitti Immagine, per la seconda volta, negli spazi della Fortezza da Basso di Firenze dal 4 al 6 febbraio. 538 aziende, 100 quelle che quelle partecipano per la prima volta, presentano al pubblico tutte le loro novità. Compratori sono previsti da paesi come Usa, Cina, Emirati ed Europa. La città si animerà con il calendario di ‘Fuori di Taste’. Tra le novità una selezione di 13 realtà artigianali di amaro che rappresentano l’eccellenza del made in Italy in questo settore.