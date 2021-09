Giornate patrimonio: Uffizi serali e aperture speciali

Aperture speciali, alle Gallerie degli Uffizi, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, in programma sabato 25 e domenica 26 settembre.

Non solo la sera del 25 la Galleria delle Statue e delle Pitture sarà aperta dalle 19 alle 22 al prezzo simbolico di 1 euro (più i 4 della necessaria prenotazione), ma, per queste due giornate, sarà possibile visitare due suggestivi spazi del complesso museale ordinariamente chiusi, l’Appartamento della Duchessa di Aosta, al secondo piano dell’ex reggia di Palazzo Pitti, e il Museo delle Porcellane, accolto nel cuore del Giardino di Boboli, all’interno della Palazzina del Cavaliere (in entrambi i casi è necessaria la prenotazione).

Il Museo delle Porcellane, che ospita una ricchissima, plurisecolare collezione di pregiate manifatture francesi, viennesi, tedesche e di Doccia, resterà aperto dalle 8,15 alle 18,30; l’Appartamento della Duchessa d’Aosta (ricolmo di oggetti d’arte e arredi dal Cinquecento all’Ottocento, così chiamato per la sua ultima residente, Anna Elena di Francia, vedova del Duca Amedeo d’Aosta, che lasciò gli ambienti nel 1946, anno della fine della monarchia in Italia), sarà visitabile nella fascia pomeridiana 15 – 17,30. In questo caso sarà necessario prenotare (scrivendo a uffiziaccessibili@beniculturali.it o telefonando allo 055 2388617 in orario 9.00-14.00 da lunedì a venerdì) e prendere parte visite guidate gratuite (occorre comunque dotarsi di biglietto per l’ingresso a Palazzo Pitti).

Alcune di queste visite si svolgeranno con il supporto di un interprete LIS: un modo, per il museo, di partecipare alle iniziative della Settimana Internazionale delle Persone Sorde e alle celebrazioni per la Giornata Internazionale delle Lingue dei Segni.

Tutte le informazioni all’indirizzo www.uffizi.it