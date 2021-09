Anticipo del vaccino solo per matrimonio civile e religioso. “La Regione consideri anche le unioni civili”

Anticipo del vaccino, “La Commissione Pari opportunità, pace, diritti umani, relazioni internazionali, immigrazione ha approvato una risoluzione proposta, dalla consigliera del PD Alessandra Innocenti finalizzata a trovare soluzione ad un problema emerso con un atto della Regione Toscana che ha riconosciuto – spiega la presidente della Commissione Donata Bianchi – la possibilità di prenotare anticipatamente il vaccino solo per le coppie in procinto di celebrare matrimonio civile e religioso”.

“Con questo atto – prosegue la consigliera Innocenti – io e gli altri consiglieri e consigliere che l’hanno sottoscritto abbiamo voluto sollecitare la Regione a porre rimedio ad una formulazione che, di fatto, tende a escludere da tale beneficio le coppie che celebrano un’unione civile poiché, per avvalersene, è citata solo l’esibizione degli estremi di pubblicazione delle coppie interessate <al matrimonio e non anche la possibilità di esibire un attestato della richiesta di unione civile rilasciato dal Comune per le coppie che hanno in corso la procedura di unione civile prevista dalla Legge n. 76/2016”.

“Fortunatamente – proseguono Innocenti e Bianchi – dalla presentazione dell’atto ad oggi molti problemi legati alla prenotazione sono stati superati, resta però una questione di principio legata alla necessità di non produrre discriminazioni, per questo motivo la risoluzione è stata integrata nel suo dispositivo con un richiamo alla necessità di riconoscere sempre pari opportunità di accesso, alle procedure amministrative, alle coppie in procinto di celebrare l’unione civile e alle coppie in procinto di celebrare matrimonio religioso o civile”.