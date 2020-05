Giornata Mondiale Senza Tabacco, in tempi Covid-19

Ogni anno, il 31 maggio, l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e i partner globali celebrano la Giornata Mondiale Senza Tabacco (WNTD).

La campagna annuale è un’opportunità per sensibilizzare sugli effetti dannosi e mortali dell’uso del tabacco e dell’esposizione al fumo passivo e per scoraggiare l’uso del tabacco in qualsiasi forma. Il focus della Giornata Mondiale Senza Tabacco è sull’impatto negativo del tabacco sulla salute polmonare delle persone, dal cancro alle malattie respiratorie croniche, e sul ruolo fondamentale dei polmoni per la salute e il benessere di tutte le persone.

La campagna funge anche da invito all’azione, sostenendo politiche efficaci per ridurre il consumo di tabacco coinvolgendo le parti interessate in più settori nella lotta per il controllo del tabacco.

Quest’anno la sfida per i fumatori è stata duplice, dovendo fare i conti con il pericoloso vizio e allo stesso tempo con la quarantena imposta a causa dell’epidemia di Covid-19.

A tal proposito è stata fatta una ricwrca condotta da Nielsen e commissionata dalla Foundation for a Smoke-Free World, che ha analizzato l’impatto della quarantena e del distanziamento sociale sulle abitudini dei fumatori, in Italia e in altri 4 paesi: Sud Africa, Regno Unito, India e parte degli Stati Uniti (NY e California). Un primo dato interessante rivela che in Italia il 42% degli intervistati ha preso in considerazione la possibilità di smettere di fumare durante il lockdown ma solo il 25% ha effettivamente provato a farlo.

Ecco alcuni dei principali risultati: