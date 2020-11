Giornata di apertura per il Festival Internazionale di Cinema e Donne

Mercoledì 25 novembre su Più Compagnia la Tavola rotonda online in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle Donne

La 42esima edizione del Festival Internazionale di Cinema e Donne si apre il 25

novembre, in occasione della Giornata mondiale contro la violenza di genere

Tavola rotonda online dal titolo “In bocca al lupo … intersezioni sulla violenza” (Webinar, ore 11.00)

Tra i film in programma, che saranno disponibili on demand, fino al 30 Novembre: l’opera della regista spagnola Xiana do Teixeiro, Tódallas mulleres que coñezo, che mostra, in bianco e nero, tre conversazioni tra donne di diverse età e classi sociali, tra fiction e documentazione (disponibile dalle 10.00 di mercoledì 25/11); il cortometraggio del regista toscano Tommaso Santi, pratese pluripremiato ai Globi d’Oro e al Premio Solinas, Lontano da qui, che apre la strada ad uno sguardo inedito sulla società e sull’universo femminile (disponibile dalle 10.00 di mercoledì 25/11). Realizzato grazie al bando del Mibact, “Non violenza – Lo schiaffo più forte”, dedicato a progetti che sensibilizzino sul tema della non violenza contro le donne, il corto di Tommaso Santi si aggiudica il Premio Gilda antiviolenza. Attraverso una storia carica di tensione e mistero, Lontano da qui affronta in maniera non banale un tema di strettissimaattualità, mostrando quanto le donne vittime dei propri compagni possano spesso essere aiutatedall’ascolto e dall’attenzione di chi vive intorno a loro.

Dall’Ungheria Hab, di Nòra Lakos, al quale va il Premio Gilda Film: si tratta di

una commedia/favola sulle vicissitudini del ruolo femminile, tra i miti di Hollywod e la

pasticceria ungherese.

Corpi di Malgorzata Szumowska, Polacco, con sottotitoli in italiano. Varsavia oggi. Un poliziotto in pensione in crisi, sua figlia bulimica e una terapeuta che è convinta di comunicare con l’aldilà. Tragicommedia premiatissima.

