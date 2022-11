Giorgetti, a Firenze diminuite le multe da giugno

Firenze, l’assessore alle grandi infrastrutture, mobilità e trasporto pubblico locale di Palazzo Vecchio, Stefano Giorgetti, ha risposto in Consiglio comunale a un question time posto dal consigliere del Partito Democratico Francesco Pastorelli.

A dispetto di quanto si poteva pensare dopo le numerose polemiche sul tema multe che hanno interessato il capoluogo di regione toscano, sembra che secondo i dati le sanzioni siano in calo. Infatti, come espone l’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti: “Da giugno a oggi le sanzioni sono diminuite, su viale Etruria sono dimezzate, è per il 2% che non rispetta le regole, il 98% degli automobilisti lo fa. Per viale XI Agosto il 97% dei conducenti non commette infrazioni”. Nell’attesa di portare i numeri vicini allo zero, si cercano nuove soluzioni alternative alla sanzione pecuniarie. Infatti, come sottolinea l’assessore: “Nel frattempo noi pensiamo ad una possibilità di trasformare le multe, se sono seriali, in ore di formazione, per poter apprendere le regole della strada. È un’alternativa al pagamento ed è una proposta nazionale”.

“Avevamo fatto richiesta per aumentare il limite di velocità in viale XI Agosto ma questo non è possibile, per le caratteristiche della strada – ha aggiunto Giorgetti -. Quindi non ci sono previsioni di modificare gli attuali limiti”.