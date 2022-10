Gimbe: i casi covid settimanali in Toscana sono al +63,7%

In Toscana nella settimana dal 28 settembre al 4 ottobre si è registrato un aumento dei nuovi casi covid pari al 63.7%. Sono questi i dati che emergono dal’ultima segnalazione di Gimbe.

In Toscana nella settimana 28 settembre-4 ottobre si registra una miglioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (1076) ma, dalla rivelazione di Gimbe, si evidenzia un aumento dei nuovi casi pari al 63,7% rispetto alla settimana precedente. Sotto media nazionale poi i posti letto in area medica (5,5%) occupati da pazienti Covid, sopra la media nazionale in terapia intensiva.

Questo è l’elenco dei nuovi casi per 100.000 abitanti dell’ultima settimana suddivisi per provincia: Arezzo 447 e +43,2% rispetto alla settimana precedente; Siena 420 e +68% dei casi settimanali; Livorno 404 e +72,8%; Massa Carrara 394 e +67%; Lucca 375 e +69,1%; Grosseto 362 e +73,2%; Pistoia 358 e +51%; Pisa 341 e +49,1%; Firenze 323 e +77,1%; Prato 271 e +63,8% rispetto alla settimana precedente.

Riguardo ai vaccini invece le ultime segnalazioni che arrivano da Gimbe, ci informano, sulla percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino. Questa percentuale è pari al 7,8% (media Italia 10,1%) a cui poi si deve aggiungere la popolazione over 5 anni temporaneamente protetta, in quanto guarita da covid-19 da meno di 180 giorni, che è pari al 1,4%. La percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto la terza dose di vaccino è pari a 12,1% (media Italia 11,2%) a cui si deve aggiungere la popolazione over 5 anni guarita da meno di 120 giorni, che non può ricevere la terza dose nell’immediato, pari al 4,4%.

Infine per quello che riguarda il tasso di copertura vaccinale possiamo vedere nei dati di Gimbe che, con la quarta dose, la copertura è del 21,2% (media Italia 17,7%). La popolazione 5-11 che ha completato il ciclo vaccinale è pari 38,6% (media Italia 35,2%) a cui aggiungere un ulteriore 3,7% (media Italia 3,3%) solo con prima dose.

