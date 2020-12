Giani, ancora 6 giorni poi arrivano primi 600 vaccini

“Ho avuto contezza che i vaccini” per il Covid “arriveranno alle 7 della mattina del 27 dicembre, ormai mancano sei giorni, sarà l’apertura di una nuova fase. Ne arriveranno 600 in Toscana, noi li distribuiremo 50 per ciascuno dei 12 presidi ospedalieri dove verranno somministrati. Arriveranno tutti a Careggi, ma da Careggi partirà la borsa perché possano essere somministrati contestualmente nei 12 ospedali della Toscana”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a margine di una conferenza stampa a Firenze.

Poi a gennaio, ha aggiunto Giani, partirà la campagna di vaccinazione per “i nostri 116.240 che sono gli operatori sanitari che avranno un diritto di priorità proprio perché sono in prima fila”. “Ritengo che si apra veramente una fase importante – ha detto Giani – soprattutto dopo tutte le preoccupazioni che viviamo in questi giorni per il cambiamento del virus, ma sono convinto che la campagna di vaccinazione sia una sfida decisiva e noi ci stiamo organizzando per sostenerla nel modo migliore”.

“I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 452 su 6.638 tamponi

molecolari e 765 test rapidi effettuati. La Toscana è penultima tra le regioni nel rapporto dei nuovi casi positivi su 100.000 abitanti, un dato importante che non deve farci abbassare l’attenzione”. Così invece il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, su Facebook, esprimendo inoltre la solidarietà di tutta la Toscana al sindaco di Portoferraio

Angelo Zini che è risultato anche lui positivo, alla situazione che si sta vivendo sull’isola che ha portato anche alla chiusura anticipata delle scuole. “Comunque noi con la Asl competente del territorio cercheremo di essere loro molto vicini, ho già parlato con la direttrice della Asl. Dobbiamo fare di tutto perché si possa avere quel livello di servizio che per un’isola è ancora di più difficile che sulla terra ferma. Tutta la Toscana è con l’Isola d’Elba”. Ha commentato Giani.