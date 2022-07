Giani sulla crisi di governo: “Sono ottimista”

Firenze, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha commentato la crisi di Governo: “io sono abbastanza ottimista perché la trovo così irrazionale”.

“Solitamente il Governo cade perché c’è un provvedimento impopolare, ritenuto ingiusto – ha continuato Giani – che viene bocciato dal Parlamento e allora il premier è costretto a rimettere il suo mandato, ma in questo caso si parla del Dl Aiuti che fa del bene al popolo e alle imprese italiane, e si va a rifiutare la fiducia a un presidente del Consiglio che sta cercando di fare del bene al paese, sinceramente trovo la cosa incomprensibile”.

“Sicuramente la ingiustificabile crisi di governo, determinata sostanzialmente dal M5s, provocherà dei rallentamenti” per i progetti del Pnrr “uno stato disagio e di maggiore debolezza, vediamo cosa accade se mercoledì si determinano le condizioni affinché Draghi possa andare avanti si è trattato solo di cinque giorni e i danni saranno limitati, altrimenti saranno forti”.

“Anche perché siamo in una fase in cui ho presentato i bandi che coinvolgono 29 progetti dei Comuni della Toscana – ha aggiunto – abbiamo ora realizzato la classifica dei 31 milioni messi nello sport con i contributi per la manutenzione degli impianti, vedo che oggi giorno stiamo tirando fuori dalla nostra macchina operativa nuovi progetti e linee di finanziamento, non avere un Governo stabile sarebbe sicuramente un elemento di rallentamento”.