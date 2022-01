Giani, situazione Coronavirus sotto controllo, sistema funziona

By

Firenze, Giani, parlando a margine dell’evento di apertura dell’edizione numero 101 di Pitti Immagine Uomo a Firenze, ha espresso un cauto ottimismo sulla situazione dell’epidemia di Coronavirus in Toscana definendola “sotto controllo”.

“La situazione Covid in Toscana “è una situazione sotto controllo, perché ancora noi vediamo che negli ospedali abbiamo una capacità di spazio che ci consente di seguire il percorso della pandemia con un sistema che sta funzionando – ha detto Eugenio Giani, presidente della Regione, ricordando che – là dove ci sono degli elementi che hanno un po’ ostacolato il rapporto dei cittadini con le procedure abbiamo rimediato con le ordinanze di semplificazione, e contemporaneamente i contagi mi sembra veramente si siano stabilizzando, guardando i dati di ieri e di oggi”

Giani ha poi spiegato che “abbiamo fatto questa duplice operazione: da un lato l’ordinanza che dà 24 ore di tempo per passare dal tampone negativo al rilascio di un attestato. Se l’attestato non c’è, come avvenuto tante volte nel nostro sistema legislativo col silenzio assenso ecco che dopo 24 ore il referto del tampone negativo consente di uscire. Contemporaneamente abbiamo anche potenziato tutti gli uffici perché comunque l’attestazione di fine patologia possa arrivare, e conseguentemente si possano svolgere, a quel punto senza nessuna discussione, tutte le attività che chi è negativizzato è giusto che svolga”.