🎧 Giani: Putin ipocrita, basta carri armati

Lo ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, a margine di una conferenza stampa a Palazzo Strozzi Sacrati, a proposito dell’invasione russa in Ucraina.

“E’ terribile quello che ho visto stanotte perché devo dire che la concentrazione di ipocrisia che sta nella persona di Putin è incredibile. Continuamente, anche nelle dichiarazioni di stanotte, dice che sta attento solo alla sicurezza interna ma contemporaneamente manda i carri armati così come venivano mandati nel 1956 in Ungheria e nel 1968 nella allora Cecoslovacchia. Parliamo di un dittatore, dobbiamo portare grande solidarietà al popolo ucraino e la parola pace, intesa come basta con i carri armati”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, a margine di una conferenza stampa a Palazzo Strozzi Sacrati, a proposito dell’invasione russa in Ucraina.

“Conosco bene – ha aggiunto Giani – l’Ucraina: al di là della bella presenza della comunità ucraina a Firenze, noi abbiamo il gemellaggio che io ho molto valorizzato negli anni successivi al 2000, gemellaggio con la città di Kiev. Dobbiamo operare affinché si interrompa questo ulteriore tentativo espansionistico della Russia. Non dimentichiamoci che da un punto di vista geografico se noi mettiamo ai capi del territorio del primo continente, l’Europa, dagli Urali al mare Atlantico, ci rendiamo conto che il centro geografico dell’Europa è l’Ucraina”.