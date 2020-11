Giani, obiettivo far ripartire negozi già sabato

Firenze, “Cerchiamo di guadagnare un giorno – così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – gli operatori del commercio non vedono l’ora di riaprire, sono giorni determinanti per la prossimità del Natale, per me è indispensabile anche guadagnare un’ora.

“Quando mi telefonerà il ministro Speranza per darmi il parere” del Cts sui dati della Toscana, ha continuato Giani – farò una proposta: per far ripartire i negozi almeno da sabato mattina io sono disponibile anche a firmare un’ordinanza che tecnicamente prende atto della zona arancione nel momento in cui il ministro me lo comunica”.

“Il vantaggio è che, se questa ordinanza io la posso firmare prima delle ore 16, anticipa la pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale” e quindi permette di aprire i negozi già sabato mattina. Il governatore è intervenuto in Consiglio regionale rispondendo alla capogruppo della Lega Elisa Montemagni sui tempi della riapertura dei negozi. Questa iniziativa però, ha aggiunto Giani, è possibile “solo quando io ho la telefonata del ministro”.

Giani ha, dunque, detto di confidare che “da sabato 5 dicembre possano riaprire i negozi che rientrano nella disciplina della zona arancione. Possiamo dire oggi con assoluto buonsenso che negli ultimi 14 giorni siamo stati nei parametri della zona arancione e con nell’ultima settimana parametri da zona gialla”.