Giani: “Nessun dubbio, vinciamo al primo turno”

🎤 Firenze, si è tenuta una gremita conferenza stampa della coalizione del centro sinistra a sostegno di Eugenio Giani, dove oltre che al candidato Presidente, è intervenuto un rappresentante per ogni lista della coalizione.

“Pensate di vincere al primo turno?” è stata una delle domande dei giornalisti alla quale Eugenio Giani ha risposto: “Non vi sono dubbi: la competizione elettorale sarà decisa al primo turno perché anche i sondaggi dicono che la nostra coalizione è oltre il 40%. Quindi sul primo turno ci concentreremo sul fatto di chi vince”.

“Non c’entra se il centrodestra – ha aggiunto – al primo turno sarà al 40%. Proprio perché la soglia è del 40%, chi raggiunge il massimo del consenso viene eletto al primo turno”.

Uno dei punti su cui alcune delle liste civiche, non sono completamente in linea con il programma di Giani, è quello dell’aeroporto, e su questo il il candidato del centro sinistra ha detto: “Ritengo che il nostro programma e le nostre linee sono molto chiare, sono convinto che vedremo valorizzare e far crescere l’aeroporto di Firenze con la pista parallela all’autostrada e quello di Pisa che sarà al centro della vita dei voli intercontinentali della Toscana attraverso la nuova aerostazione”.

“Sulla scelta aeroportuale – ha aggiunto – avremo un complesso di decisioni che si tradurranno in scelte, l’aeroporto ma anche la Peretola-Pecci come sistema di trasporto rapido di massa su rotaia che collega Firenze e Prato, il parco della Piana sia nel comune di Sesto che in quello di Campi, una collegialità di indicazioni che verranno dai rapporti con i Comuni”.

Gimmy Tranquillo ha raccolto le dichiarazioni di alcuni rappresentanti delle varie liste e quelle dello stesso Eugenio Giani: