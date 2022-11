Giani, mi sembra che l’intendimento di Nardella sia di andare a sostenere Bonaccini

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha espresso il suo pensiero in merito al dibattito per la segreteria del Partito Democratico.

Per il fatto che il sindaco di Firenze Dario Nardella “abbia candidato delle idee e non abbia candidato sé stesso per la segreteria, e immediatamente nelle ore successive sia stata data notizia dell’incontro” chiesto a Nardella dal presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, “mi sembra che l’intendimento sia chiaro di andare a sostenere Bonaccini“. Queste le parole di Giani a margine dell’evento Annual Meeting di Invest in Tuscany.

“Del resto non è il solo segnale – ha affermato il presidente – del rafforzamento della candidatura di Bonaccini. Vediamo che in questi giorni giornali nazionali molto autorevoli stanno parlando dei tormenti della Schlein che non è più sicura di candidarsi vista l’incertezza di sostegni su cui lei puntava, sta emergendo il nome di Amendola, che è una bella persona ed è stato ministro degli Affari europei, come candidato dell’area di sinistra, ma anche Amendola manifesta le sue incertezze. Davanti a tante incertezze di possibili candidati è evidente che, lo percepisco e lo vedo anche sul territorio, vi è un orientamento crescente a sostenere Bonaccini, che a me sembra davvero l’unico in grado di ridare un salto di qualità all’iniziativa del PD“.

“Ritengo che con la manifestazione di ieri” il sindaco di Firenze Dario Nardella, “abbia aperto la strada a quello che potrà essere il suo sostegno alla candidatura di Bonaccini – ha poi precisato Giani – e io ne sono contento. Ieri era la kermesse più significativa, era la giornata nella quale Nardella avrebbe potuto presentare la sua candidatura, ma se non l’ha fatto e ha preferito dire che era una candidatura di idee significa che la strada con Bonaccini è aperta”.