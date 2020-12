Giani, la Toscana ha condizioni per essere in zona gialla

Carrara, presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, presentando oggi il progetto di sviluppo dell’attività di Project cargo nel porto di Carrara (Massa Carrara), ha detto: “Sarà il Comitato tecnico scientifico a decidere quando la Toscana scenderà in zona gialla: ma visto che in Toscana anche l’Rt è sceso sotto 1, noi abbiamo le condizioni per esserlo in qualsiasi momento”.

Non forzerò le cose, ma mi rimetto alle valutazioni degli scienziati perché questo è quello che devo fare”, ha aggiunto Giani, ricordando il dato odierno di “593 contagiati, dopo che un mese fa eravamo arrivati ad una cifra che superava i 2.700 contagi”, trend che “testimonia come la situazione in Toscana stia scendendo nella considerazione del valore pandemico; e conseguentemente vediamo che, dopo aver toccato un’occupazione di posti fra Covid e no-Covid di 2.200, oggi siamo ad un numero molto minore e migliore”.

Rispondendo alle domande dei giornalisti sull’ordinanza del presidente della Regione Abruzzo che ‘anticipa’ la proclamazione della zona arancione, il governatore toscano ha detto che “ogni regione ha la sua storia, non voglio entrare nel merito delle considerazioni che riguardano questa presa di posizione del presidente dell’Abruzzo. Io ritengo invece che dobbiamo salutare con favore il fatto che la Toscana ha dati positivi del Covid”.

(ANSA) – FIRENZE, 07 DIC – A proposito del momento in cui la

Toscana passerà da zona gialla ad arancione, Giani ha precisato,

a margine della conferenza stampa di oggi, che “non è una

battaglia politica, il mio obiettivo politico l’ho raggiunto:

nel Dpcm vi è la possibilità di non vincolarsi ai 14 giorni, poi

a decidere se questa opportunità sara utilizzata o no è il Cts,

sono gli scienziati del Ministero”.

Dunque, ha concluso il governatore, “mi sento di dire grazie

ai toscani perché, attraverso il loro comportamento e il

rispetto non solo delle norme ma anche dei comportamenti

individuali, oggi la Toscana si propone a livello nazionale come

una delle regioni più virtuose. Ci sono regioni in zona gialla

che oggi superano i 3.000 contagi. Noi siamo in zona arancione,

entreremo in zona gialla quando viene deciso dai tecnici, ma

oggi io ho l’orgoglio di essere presidente di una regione in cui

i cittadini hanno saputo dimostrare con i loro comportamenti che

sanno uscire dalle crisi”.