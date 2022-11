Firenze, “Nei prossimi giorni ci vedremo con il ministro Calderoli ma il tema dell’autonomia differenziata ce lo siamo già anticipato al telefono – ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani – La Toscana è d’accordo sull’autonomia differenziata che deve affrontare la possibilità di gestire meglio alcuni settori che hanno una specificità regione per regione, come i beni culturali e la geotermia, questa c’è solo in Toscana”.

“L’autonomia differenziata, intesa come lettura migliore di come può essere disciplinata una materia sul territorio laddove ha delle specificità rispetto alle altre regioni, è per noi motivo di vero interesse – ha aggiunto Giani – quindi io esprimo tutta la mia disponibilità al ministro Calderoli per poter ragionare dell’intesa tra il Governo e la Toscana”.

Da parte sua il ministro il ministro per le Autonomie Regionali Roberto Calderoli a margine dell’incontro con i presidenti delle Regioni sull’autonomia differenziata, aveva dichiarato: “Dopo gli incontri con Lombardia, Veneto ed Emilia che hanno già sottoscritto la pre-intesa, ho incontrato le Regioni che hanno fatto già i passaggi formali in termini di giunta o di Consiglio per la richiesta di ulteriori forme di garanzia. Alcune hanno già le idee chiare rispetto a quali materie richiedere, come Liguria e Piemonte, per Umbria e Marche sarà necessari ulteriori approfondimenti. Separatamente vedrò il presidente della Toscana Giani che ha dovuto convocare un Consiglio straordinario. Domani mattina vedrò il presidente del Friuli Fedriga. Poi con lui concorderò una mia visita in Conferenza delle Regioni per confrontarmi non solo con le Regioni che le hanno richieste ma anche con quelle che sono interessate”.