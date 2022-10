Giani: “Intervento di 95 milioni sulle coste”

Pisa, nella tenuta di San Rossore si è svolto, questa mattina, il convegno ‘La tutela della Costa toscana: dal monitoraggio alla programmazione’

All’evento ha preso parte anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Durante il convegno il presidente ha detto che: “La tutela e la valorizzazione della costa toscana è il progetto bandiera che la Regione ha proposto al Governo prevedendo una cornice specifica che comporta un intervento di 95 milioni sulle coste”.

A poi aggiunto che “gli interventi che prevediamo toccheranno tutte le 5 province costiere con una selezione di più di 35 progetti. Faremo scogliere, ripascimenti, ma anche redistribuzione della sabbia laddove si accumula. Tanti interventi per tutelare la costa che dopo quella ligure è la seconda che garantisce bandiere blu e si presenta ambientalmente con un profilo molto alto. Ci aspettiamo il finanziamento di questi interventi mirati. Il masterplan è una visione d’insieme delle esigenze della costa, necessario, strutturato per un impegno che guarda lontano nel futuro della Toscana”.

Al convegno per ‘La tutela della Costa toscana’, ha partecipato anche l’assessore all’ambiente Monia Monni. Secondo l’assessore, “il progetto mette insieme sia interventi di più breve respiro ad altri più strutturali, tutti concertati con Comuni e categorie economiche e quelli di più rapida realizzazione sono i ripascimenti, che sono importanti sia per l’ambiente che per una questione economica, dato che la nostra costa non è solo quella delle bandiere blu e della biodiversità, ma anche quella degli stabilimenti che accolgono ogni anno migliaia di turisti e che rappresentano un altro tipo di elemento di qualità, anch’esso da salvaguardare”