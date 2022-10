Eredità delle Donne: a Firenze serate sold out

By

Eredità delle Donne, la quinta edizione del festival sull’empowerment e sulle competenze femminili fa il tutto esaurito. L’evento, che si terrà a Firenze, avrà luogo tra il 21 e il 23 ottobre.

L’edizione del 2022 dell’Eredita delle Donne, intitolata ‘Queens & Peace’, è interamente dedicata alla donne come portatrici di pace. Tra gli ospiti dell’evento figureranno: la premio Pulitzer e prima direttrice donna del New York Times, Jill Abramson, il biografo reale di Elisabetta II, Matthew Dennison, la magistrata Ilda Boccassini, la direttrice d’orchestra Clarie Gibault, la scrittrice Francesca Cavallo e tanti altri.

Nel giro di trenta minuti, come viene spietato in una nota a margine, le serate del 21 e 22 ottobre, ideate e condotte da Serena Dandini, rispettivamente presso il Teatro Niccolini e la Manifattura Tabacchi, hanno registrato il tutto esaurito.

La rassegna dell’Eredità delle Donne, si aprirà in Manifattura con il primo degli appuntamenti letterari di ‘Libri al festival’. Si tratta della presentazione di tredici libri, di cui dici sono anteprime italiane.

La prima presentazione nazionale partirà con il libro ‘Il tempo della nostalgia’ (Salani), bestseller della scrittrice catalana Natàlia Romaní, in un dialogo con Concita De Gregorio. Alle 20.30 dello stesso giorno, presso il Teatro Niccolini, andrà in scena lo spettacolo di Serena Dandini intitolato ‘Il paradiso non può attendere’. Alla serata parteciperanno l’attrice Orsetta De Rossi, l’ingegnere, autrice e attivista, Annalisa Corrado, e il filosofo Emanuele Cocci.

Per ulteriori informazioni rimandiamo al sito di Eredità delle Donne: https://ereditadelledonne.eu/