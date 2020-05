Giani, elezioni 6 settembre non interferiscono riapertura scuole

Firenze, secondo Eugenio Giani, presidente del Consiglio Regionale della Toscana, e candidato del centrosinistra alle prossime elezioni regionali, la data del 6 settembre, fissata per le elezioni regionali, no interferirebbe con la probabile riapertura delle scuole.

“Seguendo il dibattito che si è creato sull’individuazione della data del voto per le prossime regionali che interessano anche la Toscana – ha detto il presidente Giani – trovo auspicabile l’ipotesi del 6 settembre, e non del 20 settembre. La prima infatti non interferirebbe con la riapertura delle scuole, a differenza della seconda che imporrebbe una chiusura dei plessi scolastici poco dopo la ripartenza e imporrebbe così anche una nuova sanificazione”.

“Mi sembra che il calendario scolastico sia già stato sufficientemente sconvolto dal lockdown – aggiunge Giani in una nota – e sarebbe da evitare una nuova interferenza. Penso che le famiglie con figli in età scolare apprezzerebbero questa scelta responsabile”.