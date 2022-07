Giani, contro la siccità: “Dato input per rifare lago a Montepiano”

Firenze, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a margine di un evento parlando della siccità, ha annunciato l’impegno della Regione di ripristinare il Lago di Fiorenzo a Montepiano, nel Comune di Vernio, che i forti temporali del dicembre 2017 distrussero, provocando il cedimento di una sponda del lago, con la conseguenza che tutte le acque defluirono nel torrente Setta,.

“Ieri abbiamo sostanzialmente dato l’input ai nostri uffici – ha detto Giani – per fare tutto quanto è necessario per rifare a Montepiano”, nel territorio di Vernio in provincia di Prato, “al confine fra la Toscana e l’Emilia, quello che era un lago che si era depauperato perché non aveva retto l’argine del terrapieno che ne faceva un po’ da diga sei anni fa”.

“Su questo stiamo operando – ha aggiunto – ma stiamo operando anche per vedere se 4-5 laghi e laghetti in alcune zone della Toscana possono essere realizzati presto, perché ormai è un fatto strutturale quello che sta avvenendo quest’anno, ed in futuro ci dobbiamo attendere la necessità di governare l’acqua che è diventata un bene prezioso”.

Giani ha poi parlato anche del rischio incendi. “Ritengo che sia fondamentale – ha detto – rendersi conto che in questi momenti la priorità assoluta sia la siccità per i danni che provoca e per quello che significa da un punto di vista dell’agricoltura, ma anche il pericolo degli incendi. Stamattina si è acceso, e sto seguendo e monitorando la cosa, un incendio molto esteso a Massarosa (Lucca). Sotto questo aspetto – ha aggiunto – siamo con gli elicotteri sempre all’erta, siamo con le nostre squadre di Protezione civile sempre pronte”.