🎧 Giani: 10 milioni dalla Regione per abbattere le liste d’attesa. ” Dal Governo solo promesse”

“Già nel 2024” ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani“ abbiamo recuperato di 420mila prestazioni”. Bezzini (assessore alla sanità): “dal Governo nessuna certezza sui fondi”

“L’obiettivo di ridurre le liste d’attesa sta trovando i primi risultati anche rispetto alle risorse che avevamo concentrato in modo specifico nel 2024, anno in cui abbiamo statisticamente accertato il recupero di 420mila prestazioni, di cui 375mila di specialistica ambulatoriale, poi 26mila sono gli screening, 18mila le prestazioni chirurgiche”. Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, parlando delle liste di attesa in sanità, aggiungendo che nel giro di tre anni il sistema sanitario regionale è passato da 11 a 12,5 milioni di prestazioni, tra visite, screening, interventi in ospedale. “

E’ evidente- ha aggiunto Giani- che con l’offerta è aumentata la domanda e conseguentemente rispetto a questo aumento di 1,5 milioni di prestazioni, il recupero di 420mila porta a non vedere un risultato in pareggio”.

Tuttavia, sempre secondo il presidente della Regione Toscana “ c’è una tendenza alla diminuzione dei tempi delle liste d’attesa e molto faremo anche nel 2025 con l’immissione di 10 milioni che mette la Regione e che orienteremo su tre linee d’azione: mantenere l’impegno con i medici di famiglia che consentirà di offrire prestazioni in più; con le organizzazione di volontariato; e poi c’è un percorso dedicato all’ortopedia”.

A Giani fa eco l’assessore alla sanità della Regione, Simone Bezzini, che se a prende con il Governo. “Siamo a inizio 2025 e dovremmo avere i piani operativi per il contenimento delle liste di attesa per il 2025. Oggi possiamo presentare solo scenari e non piani operativi perché il Governo aveva annunciato la riproposizione di uno strumento che era l’autorizzazione a spendere risorse in deroga ai tetti di spesa per la produttività aggiuntiva con il privato convenzionato che lo scorso anno era allo 0,4%, dicendo anche che lo avrebbe addirittura portato allo 0,7%. Ma dopo annunci pubblici in Gazzetta ufficiale abbiamo letto un testo che non ha questa previsione. Quindi oggi non sappiamo quali strumenti abbiamo a disposizione nel 2025, salvo quelli che possiamo usare come Regione”.

Bezzini ha poi concluso dicendo di aspettarsi che “il Governo chiarisca velocemente questa situazione. Ci auguriamo che con il decreto Milleproroghe il Governo ripristini questo strumento. E’ una richiesta di tutte le Regioni italiane. Lanciamo un grande appello al Governo affinché tenga fede agli annunci”.