Gelmini, per Toscana troveremo candidato più adatto

Firenze, con le elezioni regionali per la Toscana previste per la fine di maggio, a poco più di tre mesi da questa scadenza, non si conosce ancora il nome del candidato del centro-destra, su questa incognita non riesce a fare chiarezza neanche Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

La Gelmini infatti, parlando con i giornalisti a margine di una conferenza stampa organizzata dal movimento azzurro a Pisa, e alla quale hanno preso parte anche la deputata Erica Mazzetti e il parlamentare e coordinatore regionale toscano Stefano Mugnai, non è stata in grado di dare una risposta.

“Oggi militanti e dirigenti di Forza Italia mi chiedono il nome del candidato presidente – ha detto la Gelmini – Noi ancora il nome non ce l’abbiamo, ma posso dire che nelle ultime competizioni elettorali, a parte l’Emilia Romagna, il centrodestra ha vinto dappertutto e lo ha fatto mantenendo l’unità e scegliendo i candidati migliori”.

“Quindi, anche per quanto riguarda la Toscana sono certa che Berlusconi, Salvini e Meloni faranno un grande sforzo per scegliere la persona più adatta e per trovare l’accordo. La Toscana ha bisogno di voltare pagina, ha bisogno di un governo illuminato che punti sulle infrastrutture, che abbia una visione liberale e riformista”.

“Occorre, come avviene in Lombardia e nelle regioni dove governa il centrodestra – ha concluso la deputata di Forza Italia – abbassare le tasse ma anche dare velocità alla macchina amministrativa e burocratica. E c’è bisogno di investimenti nelle grandi opere, perché non è bloccando la Tav o bloccando le infrastrutture che il Paese riparte”.