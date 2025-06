Gaza: Pd Toscana presenta mozione per stop rapporti con Israele

“Stiamo depositando una nostra nuova mozione che proporrà forme di pressione nei confronti del governo di Netanyahu, in particolare l’interruzione di ogni rapporto economico-commerciale-culturale” annunciano Vincenzo Ceccarelli (capogruppo), Enrico Sostegni ed Andrea Vannucci, primi firmatari della mozione che sarà presto presentata in aula.

“Visto il continuo aggravarsi dell’emergenza umanitaria – aggiungono in una nota -, se c’è da fare un passo ulteriore, noi siamo ampiamente disponibili e in questo senso stiamo depositando una nostra nuova mozione che proporrà forme di pressione nei confronti del governo di Netanyahu, in particolare l’interruzione di ogni rapporto economico-commerciale-culturale. Provvedimenti che evidentemente non sono contro il popolo israeliano, ma contro il suo governo, che si è finora mostrato sordo a ogni appello della comunità internazionale”. Così i consiglieri regionali Pd Vincenzo Ceccarelli (capogruppo), Enrico Sostegni ed Andrea Vannucci, primi firmatari della mozione che sarà presto presentata in aula.

“La nostra posizione – affermano i consiglieri PD- su quanto avviene a Gaza è nota ed è diventata quella del Consiglio regionale che ha votato recentemente a larghissima maggioranza e senza nessun contrario una nostra proposta. Una mozione che impegna la Giunta regionale a sollecitare il Governo italiano a farsi promotore, in tutte le sedi internazionali, delle seguenti priorità: il rispetto immediato del cessate il fuoco e l’interruzione delle operazioni militari; la liberazione senza condizioni degli ostaggi israeliani detenuti da Hamas; la fine delle violenze nei territori palestinesi occupati; la garanzia di accesso rapido, sicuro e continuativo agli aiuti umanitari; il riconoscimento dello Stato di Palestina nel quadro della soluzione due popoli, due Stati”.