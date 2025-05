www.controradio.it 🎧 Funaro: "fermare Netanyahu e il suo governo oggi significa difendere la vita e la giustizia" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:01:47 Share Share Link Embed

La sindaca di Firenze Sara Funaro: “notizie da Palestina sempre più terrificanti. La comunità internazionale e il governo italiano devono fare tutto ciò che è in loro potere per fermare questa escalation”

“Le notizie che arrivano dalla Palestina sono ogni giorno più terrificanti. L’annuncio scellerato di Netanyahu sull’imminente occupazione totale della Striscia di Gaza e sullo spostamento forzato dei civili è un disegno che vìola i principi fondamentali del diritto e dell’umanità. La comunità internazionale e il governo italiano devono fare tutto ciò che è in loro potere per fermare questa escalation”. Lo ha dichiarato la sindaca di Firenze Sara Funaro a margine di una conferenza stampa su altro tema.

“Non possiamo voltare lo sguardo di fronte a un popolo che soffre, non possiamo permettere che il dolore e la fame diventino strumento di potere – ha aggiunto Funaro -. Chiediamo la pace, lo stop al fuoco sui civili palestinesi e la liberazione degli ostaggi israeliani detenuti da Hamas: il principio fondamentale dei due popoli, due stati. Da Firenze, città di pace e di dialogo, un appello urgente per un cessate il fuoco immediato e per una pace giusta e duratura, fondata sul riconoscimento reciproco e sul rispetto dei diritti di tutti”.