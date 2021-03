Gabriel’s Inferno, dal 9 marzo a Firenze la troupe della trilogia

Sbarca a Firenze la troupe della trilogia diretta da Tosca Musk per la piattaforma Passionflix. Dal 9 marzo set di Gabriel’s Inferno nel centro storico fiorentino.

Secondo capitolo della mini-serie Gabriel’s Inferno, scritto da Sylvain Reynard e diretto da Tosca Musk. Prodotta per la piattaforma streaming Passionflix, con la produzione esecutiva della toscana Dado Production, grazie alla quale la troupe sarà composta quasi interamente da maestranze locali.

Al centro della mini-serie le vicende del professor Emerson, eminente esperto di Dante Alighieri, con un passato enigmatico e oscuro che lo tortura. Sarà l’incontro con la giovane e innocente Julia Mitchell a cambiargli la vita. La trilogia Gabriel’s Inferno racconta una storia intrigante e appassionante di un uomo che fugge dal suo “inferno personale”, per provare a guadagnare l’amore e il perdono.

Le riprese inizieranno martedì 9 marzo, in collaborazione con Toscana Film Commission, andando ad interessare varie location del centro storico. Tra cui le Gallerie degli Uffizi, la Certosa, la Chiesa di Santa Croce per poi spostarsi a San Gimignano e infine in Umbria, dove termineranno il prossimo 26 marzo.

Protagonisti del film Gabriel’s Inferno, l’attore italiano Giulio Berruti e l’attrice australiana Melanie Zanetti.

Based on the best selling novel from by Sylvain Reynard, Gabriel’s Inferno Part 1 premieres May 29th, 2020. Only on Passionflix.