Furti nelle auto, arrestato per la terza volta con la stessa accusa

Sorpresi a fare razzia sulle auto posteggiate a Firenze dopo aver infranto i finestrini, uno finisce in manette e l’altro fugge. Ma la cosa particolare è che la persona fermata era già stata arrestata per furti nelle auto altre tre volte.

È accaduto ieri mattina in viale Petrarca, a Firenze. Un 30enne tunisino, già noto alle forze dell’ordine e che negli ultimi mesi era già stato arrestato tre volte con la stessa accusa per furti nelle auto per poi essere sottoposto a misure cautelari, tra cui l’obbligo di presentazione giornaliera agli uffici di polizia, è nuovamente finito in manette con l’accusa di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Con sè aveva un kit da scasso finito sotto sequestro: martello frangi vetro, cacciavite e chiave inglese.

A dare l’allarme, ieri mattina intorno alle 7, alcuni passanti dopo aver visto due uomini intenti a infrangere i vetri di diverse vetture in sosta. Quando le volanti sono arrivate sul posto, secondo quanto emerso, i malviventi, che avevano uno zaino da donna, una valigia e buste di diversa grandezza, hanno cercato di allontanarsi a passo svelto, tra le auto posteggiate, verso piazza Tasso. Fermati dagli agenti, secondo quanto ricostruito, uno di essi, dopo aver lasciato cadere la valigia avrebbe cercato di sottrarsi ai controlli sferrando calci e spintoni.

L’altro invece approfittando della confusione è scappato facendo perdere le tracce. Con la stessa tecnica, secondo gli investigatori, i due avrebbero effettuato numerosi furti in almeno sei auto tra viale Petrarca e viale Ariosto, prendendo occhiali da sole, scarpe, abiti, per un valore di alcune migliaia di euro. Buona parte della refurtiva è stata restituita ai proprietari. Secondo gli investigatori, non è escluso che sempre ieri mattina, intorno alle 5, i due abbiano danneggiato i finestrini di quattro auto, tra via Sogliani e in lungarno Santa Rosa.