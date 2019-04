Fuori Jazz: al cinema La Compagnia dieci serate di musica live per accendere l’estate

Fuori Jazz. I concerti si terranno presso la caffetteria della sala cinematografica del Cinema La Compagnia di Firenze. Partenza il 7 giugno con Djambolulù Swing Trio

A giugno e luglio al cinema La Compagnia non solo film, ma anche musica live con Fuori Jazz, la rassegna in 10 appuntamenti che si terrà a giugno e luglio presso la caffetteria della sala in via Cavour 50/r a Firenze, in collaborazione con Music Pool e Ditta Artigianale al Cinema. Si parte mercoledì 7 giugno con Djambolulù Swing Trio, un concerto all’insegna dello swing-manouche che spazierà dai classici di Django Reinhardt alle composizioni originali per questa formazione di sole corde che riunisce alcuni tra i più apprezzati interpreti italiani del genere: Maurizio Geri alla chitarra e voce, Nico Vernuccio al contrabbasso e Jacopo Martini alla chitarra (ingresso libero).

I due chitarristi hanno segnato la storia del gipsy-jazz italiano: Geri inizia ad appassionarsi a Django nel 1989 e forma il gruppo “Swingtet” con cui partecipa nel 2000 al festival di Samois-sur-Seine; Martini in pochi anni arriva ad essere convocato al “Django in June” di Boston come insegnante. Diversi i punti di partenza, l’amore per la musica popolare e la forma canzone da una parte, la derivazione dal jazz moderno dall’altra, due mondi e due tecniche che convergono e sublimano nel gusto musicale e nella scelta del repertorio; ma anche due compositori, due diverse ispirazioni che si incontrano, popolare e jazz, così come da sempre è tradizionale e moderna la matrice della musica manouche.

Per sottolineare e stimolare un quadro armonico così vario e trasversale è indispensabile il contrabbasso di Vernuccio, figura di spicco del free-jazz italiano e collaboratore storico dei due chitarristi. Al loro attivo numerose incisioni sia come solisti che in altre formazioni e partecipazioni a rassegne festival e di tutto il mondo.

Ditta Artigianale al Cinema, situato all’interno del cinema La Compagnia (via Cavour 50/r) è anche coffee bar, ristorante e gin bar, aperto tutti i giorni dalle 8.00 alle 24.00.

Info: 055 2741541 | www.cinemalacompagnia.it