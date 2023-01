Fuga di gas nel Comune di Empoli, esplosione sotterranea, famiglie evacuate

By

Empoli, i Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli, stanno intervenendo dalle ore 15:30 nel comune di Empoli in Via Sottopoggio per San Donato, nella zona Villanova, per una fuga di gas per una probabile rottura di una tubazione in un terreno.

La fuga di gas si è manifestata con una implosione di un pozzo a seguito di un’esplosione sotterranea, rimasto danneggiato e dal quale fuoriesce la perdita. Il pozzo si trova nelle immediate vicinanze di alcune abitazioni, le cui famiglie sono state fatte allontanare in via precauzionale.

Sono in corso gli accertamenti da parte del personale dei Vigili del Fuoco, con il personale NBCR (nucleare-biologico-chimico–radiologico) giunto dalla sede centrale, i tecnici di SNAM e di Toscana Energia.

Intervento in corso… seguiranno aggiornamenti