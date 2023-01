Controradio News ore 7.25 - 18 gennaio 2023 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:36 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio News –Si è concluso l’intervento dei vigili del fuoco a Empoli (Firenze) per la messa in sicurezza dell’area interessata dalla f uga di gas da un pozzo, imploso dopo l’esplosione del metanodotto sottostante. La fase di pericolo, si apprende da fonti sul posto, è stata ormai superata e restano soltanto da ultimare interventi di natura tecnica da parte del gestore della rete, in modo da ripristinare la condotta. Intanto le famiglie evacuate, sei in tutto, passeranno le prossime ore precauzionalmente lontano dalle loro abitazioni a fronte di un’ordinanza municipale.

Controradio News – Il tribunale di Siena ha condannato a 9 anni e 2 mesi per violenza sessuale, lesioni e maltrattamenti, un uomo di 74 anni della provincia di Siena, accusato di aver abusato a più riprese della figlia, adesso 24enne, fin da quando era minorenne. I fatti contestati risalgono infatti a partire dal 2013. La giovane non aveva mai denunciato perché costantemente intimidita dall’uomo che la minacciava anche di morte.

Controradio News – Diverse le reazioni politiche dell’opposizione dopo il crollo a Firenze di una porzione di controsoffitto nella scuola primaria Marconi, in via Mayer, a causa di un’infiltrazione d’acqua. Per il capogruppo di Fdi a Palazzo Vecchio Alessandro Draghi “quanto avvenuto è decisamente preoccupante. Serve chiarezza sulla situazione della sicurezza degli istituti scolastici gestiti dal Comune”. Anche il capogruppo della Lega in Comune Federico Bussolin chiede “chiarezza su quanto sta accadendo nonostante i tanti finanziamenti, sia per interventi ordinari che anti-sismici”.

Controradio News – Un altro raid vandalico contro auto parcheggiate. È accaduto nella notte tra lunedì e martedì scorsi in via Paisiello, una delle zone più colpite. L’ultimo blitz parla di otto macchine finite nel mirino dei vandali. Le forze dell’ordine, contattate dai residenti ormai esasperati di cui abbiamo ripetutamente raccolto testimonianze dai nostri microfoni, stanno cercando indizi nelle telecamere di sicurezza della città. I raid vandalici si susseguono ormai da tempo in molte zone della città, come è accaduto nelle zone di San Frediano, San Jacopino, viale Redi, via Ponte alle Mosse e Porta al Prato.

Controradio News – Il presidente della Toscana Eugenio Giani ha segnalato sui suoi social che a causa delle piogge il fiume Ombrone è “oltre il secondo livello a Buonconvento (Siena)”, “in poche ore ha raggiunto quasi otto metri”. Sempre nel quadrante della Toscana Sud Est, ma nell’area di Arezzo, Giani riporta di allagamenti nel territorio di Monte San Savino, con interventi in corso della Protezione Civile, e il torrente Esse a Foiano della Chiana oltre il secondo livello di guardia.

Una decina di allagamenti di seminterrati e i fiumi Arbia e Sorra a livelli di guardia nel comune di Monteroni d’Arbia (Siena) a causa di una bomba d’acqua che ha interessato il Senese. Allagamenti si sono registrati anche nel canale di scolo del comune di Asciano.

Controradio News – Proseguono gli effetti della perturbazione nord atlantica che sta attraversando anche la Toscana in queste ore. Oltre a pioggia, vento e mareggiate in arrivo anche la neve, prevista per oggi a quote di alta collina e montagna. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per neve che interesserà tutte le zone appenniniche e quelle centro meridionali con validità fino alle 20 di oggi.