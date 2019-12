Fuga di gas in strada Firenze, evacuato un locale in via dello Sprone

I vigili del fuoco sono intervenuti a Firenze, in via dello Sprone, per una fuga di gas a livello

stradale che li ha costretti a disporre l’evacuazione di un ristorante a scopo precauzionale dopo aver effettuato sul posto le misurazioni con gli strumenti.

Attivati i tecnici di Toscana Energia per le operazioni di ricerca della perdita di metano e

per la riparazione.

I vigili del fuoco sono intervenuti con due automezzi e sette operatori. Sul posto anche la polizia municipale. E’ stato allestito il cantiere per effettuare le operazioni in sicurezza.