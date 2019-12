Bus investe pedone in via Nazionale a Firenze

Incidente questa mattina, alle 7.05, in via Nazionale a Firenze. Un mezzo Ataf ha investito un pedone che è stato preso in carico dal 118.

Traffico bloccato e bus deviati fino alle 7.40. La circolazione è stata successivamente riattivata ma con inevitabili ripercussioni sui tempi di percorrenza e con accumuli di traffico tra piazza Indipendenza, via Nazione, piazza San Marco.

La Polizia Municipale di Firenze ha modificato anche i tempi semaforici per alleggerire la circolazione.

Altro disagio questa mattina con la chiusura di Via Romana a causa di un guasto di un mezzo Alia Spa. In attesa delle operazioni di ripristino della funzionalità del mezzo, la via è stata chiusa da Porta Romana. Traffico deviato in viale Petrarca.