From Dub To Club un evento formativo e ricreativo per amanti della musica e curiosi delle arti. S abato 27 Novembre 2021 presso The Stellar Associazione culturale Feeling e Associazione Andrea Mi presentano un laboratorio musicale per bambini e giovani seguito da una serata di dj sets. Con Soul Rockers, Matilde Davoli e Muxima Dj set

Il programma dell’evento From Dub To Club si articola in un laboratorio musicale pomeridiano per bambini e giovani seguito da una serata di dj sets.

PROFRAMMA:

Dalle 17.00 alle 19.00 Laboratorio Dub to Club per bambini e ragazzi (7-12 anni)

A cura di Leonard Politi e Lapo Grossi in collaborazione con Soul Rockers.

Ore 19.00 – Soul Rockers DJ set

Ore 22.00 – Matilde Davoli dj set

Ore 23.30 – Muxima dj set

Tutti gli eventi sono GRATUITI, per gli over 12 occorre esibire il Green Pass. Associazione Culturale Andrea Mi|Mixology in collaborazione con (Associazione Culturale) Feeling, Controradio, LABA (libera Accademia delle Belle Arti), The Stellar, Sud Sonico (Associazione Culturale)

SABATO ALLE ORE 17:00 DUB TO CLUB _ WORKSHOP: introduzione alla produzione di musica elettronica WORKSHOP: introduzione alla produzione di musica elettronica (7/12 anni) ISCRIVITI SU EVENTBRITE 》https://bit.ly/323zvTY

Hai tra i 7 e i 12 anni e sei curioso?

Vuoi scoprire come fare musica con strumenti digitali e un impianto audio? Allora vieni al laboratorio! Con un approccio divertente Lapo Grossi e Leonard Politi, vi faranno scoprire gli aspetti fondamentali della composizione di musica elettronica Sound System! Avrete la possibilità di provare e produrre una versione dub sul Soul Rockers Sound System, un impianto audio artigianale! Il laboratorio vuole offrire ai giovani un’introduzione all’arte della produzione di musica elettronica in un ambiente di apprendimento stimolante, informale e creativo.

I curatori Lapo Grossi e Leonard Politi durante il laboratorio stimoleranno bambini e ragazzi con un approccio ludico, pratico e divertente, alla conoscenza degli aspetti di base della composizione musicale elettronica partendo dai fondamentali della musica Sound System.

Accompagnati da Leonard e Lapo – compositori professionisti, djs di livello internazionale e docenti alla Music Store Academy- i giovani partecipanti avranno l’opportunità di provare l’impianto audio artigianale di Soul Rockers, con la possibilità di approfondire il funzionamento e impatto delle frequenze audio, in ambito formativo e performativo.