Fridays for Future, oltre mille giovani in corteo a Pisa

Pisa, più di mille ragazzi a Pisa hanno partecipato al corteo promosso dal movimento Fridays for Future, nella seconda giornata di sciopero generale per il clima, alla quale hanno aderito formalmente anche l’Ateneo pisano e la Scuola Normale.

La manifestazione a favore del clima, organizzata dagli attivisti locali del movimento ecologista internazionale Fridays for Future, ha attraversato le principali vie del centro cittadino, concludendosi poi con un’assemblea pubblica nel corso della quale gli attivisti hanno rinnovato la richiesta “al Governo centrale di dichiarare lo stato di emergenza per il clima per adottare scelte politiche conseguenti, analoga richiesta la rivolgiamo al Comune”