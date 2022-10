Franchi: altra aggressione durante Fiorentina-Inter

È emerso un altro caso di aggressione avvenuto sabato scorso allo Stadio Artemio Franchi durante la partita Fiorentina – Inter. Si tratta di un caso diverso rispetto a quello ripreso in un video divenuto virale.

Il protagonista un tifoso viola di 56 anni, che secondo la ricostruzione della questura, nel settore Maratona avrebbe aggredito un supporter interista, reagendo poi anche nei confronti degli agenti intervenuti. Una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e un daspo della durata di tre anni: questo è quanto è scattato nei suoi confronti.

Secondo una nota diffusa dalla questura nel tardo pomeriggio, “la vicenda avrebbe avuto luogo nel settore di Maratona dove alcuni tifosi interisti, in occasione di un gol della loro squadra, sarebbero andati ad esultare avvicinandosi al campo in direzione del settore ospiti”.

Il 56enne “si sarebbe immediatamente precipitato su uno dei supporter nerazzurri che stava rientrando al proprio posto, aggredendolo. Alcuni agenti in borghese della squadra mobile di Firenze, impegnati nello specifico servizio di ordine pubblico, sarebbero subito intervenuti frapponendosi tra i due tifosi, per evitare così che la situazione degenerasse. Il 56enne fiorentino si sarebbe a questo punto allontanato dal settore, dopo aver però spintonato i poliziotti. L’uomo è stato prontamente raggiunto e bloccato nei pressi dei cancelli d’ingresso dello stadio dopo un breve inseguimento”.

In corso accertamenti della Digos, conclude la nota, “per individuare i protagonisti di un separato episodio, ripreso in parte in un video pubblicato on line da alcuni organi di stampa, relativo verosimilmente ad un’altra analoga vicenda avvenuta sempre nel settore Maratona durante Fiorentina-Inter”.