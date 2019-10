France Odeon la prima giornata del Festival al cinema La Compagnia

Martedì 29 ottobre, l’undicesima edizione di France Odeon, il festival del cinema francese di Firenze, che si tiene al cinema La Compagnia (via Cavour 50/r, Firenze) fino al 1 novembre

L’inaugurazione del festival sarà martedì 29 ottobre (ore 19:00) con la consegna ufficiale del premio L’Essenza del Talento da Ferragamo Parfums a Zita Hanrot astro nascente del cinema francese e vincitrice del Premio César come migliore promessa femminile 2016. A seguire, si terrà la presentazione sul palco della giuria, composta quest’anno dalla produttrice Conchita Airlordi (oltre trenta film co-prodotti con la Francia), l’attore Massimo Ghini, l’attrice Roberta Mattei, il documentarista Serafino Fasulo e il gruppo Bowland, trio Trip-Hop iraniano con base a Firenze.

Alle ore 21.00 ci sarà la proiezione, in anteprima nazionale, de La vie scolaire, dei registi Grand corps malade (pseudonimo) e Mehdi Idir. Il film, da poco uscito in Francia è già record d’incassi al botteghino. Racconta la storia di Samia, una giovane al primo importante impiego, assunta in una scuola di Saint Denis, alle porte di Parigi, ritenuta da tutti “difficile”. Qui, scopre i ricorrenti problemi di disciplina degli allievi, la realtà sociale del quartiere e le difficoltà, ma anche la vitalità e l’umorismo degli studenti e dei colleghi. La sua complicata situazione personale la avvicina sempre più a Yanis, studente insolente a cui vuole dare un futuro migliore.

Alle 21.45, sarà la volta del film fuori concorso Thalasso, di Guillaume Nicloux, che vede in scena la coppia Houellebecq ‎- Depardieu. Michel Houellebecq, provocatorio scrittore francese, incontra l’attore Gérard Depardieu in un centro di terapia acquatica a Cabourg. Insieme, cercano di sopravvivere al duro regime di salute a cui sono sottoposti dallo stabilimento. Gli eventi però li faranno uscire presto dai binari.

BIGLIETTI:

Biglietti intero: euro 8, Ridotto: euro 7

Abbonamento a 5 spettacoli: euro 30

Abbonamento 10 spettacoli: euro 50

Biglietto evento di chiusura: euro 10

INFO